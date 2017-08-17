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Сильнейший чемпионат Европы возвращается! Следите за всеми матчами и новостями в приложении «Ла Лига» от Tribuna.com
18.08.2017 22:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сильнейшая лига европейского континента, чьи представители уже 4 сезона подряд одерживают победу в Лиге чемпионов, возвращается!
Сегодня будут сыграны первые два матчи Примеры: «Леганес» сыграет с «Алавесом», а «Валенсия» примет «Лас-Пальмас». Завтра же свой первый матч сыграет «Атлетико», в воскресенье свои матчи проведут «Реал» и «Барселона».
Самый лучший способ быть в курсе всех матчей онлайн, получать оперативные push-уведомления и новости, а также видео голов — приложение «Ла Лига»!
С приложением «Ла Лига» вы получаете:
– Новости и инсайды о всех 20 клубах Примеры.
– Ваш любимый клуб в категории «Избранное».
– Текстовые онлайн-трансляции матчей, календарь и турнирная таблица.
– Полная информация о состоявшихся и возможных трансферах.
– Уведомления о голах и результатах команд, а также самых важных новостях.
– Подробная статистика всех матчей и игроков в режиме реального времени.
– Блоги и материалы болельщиков о Ла Лиге.
– Широкие возможности для общения с болельщиками вашей команды и других клубов.
Уже несколько тысяч болельщиков Ла Лиги собрали свои команды по фэнтези-футболу Kixx. Ваши друзья, скорее всего, уже в игре.
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Сильнейший чемпионат Европы возвращается! Следите за всеми матчами и новостями в приложении «Ла Лига» от Tribuna.com
Сильнейшая лига европейского континента, чьи представители уже 4 сезона подряд одерживают победу в Лиге чемпионов, возвращается! Сегодня будут сыграны первые два...
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