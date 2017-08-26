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Белорусский биатлонист Владимир Чепелин выиграл спринт летнего чемпионата мира

26.08.2017 14:01 — Новости Спорта | БелТА  
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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский биатлонист Владимир Чепелин выиграл спринт летнего чемпионата мира, который проходит в российском Чайковском, корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшней гонке на 10 км с двумя огневыми рубежами Чепелин показал результат 23 мин. 13,5 сек. при одном промахе на стрельбище. Серебро у россиянина Сергея Волкова (+3,4 сек.), бронзовым призером стал словак Томаш Хасилла (+9,0 сек.).

Другие белорусские биатлонисты заняли такие позиции: 9 - Роман Елентов (+1.12,7; 0+3), 16 - Сергей Бочарников (+1.21,9; 1+2), 20 - Александр Дорожко (+1.33,8; 0+2), 22 - Виктор Кривко (+2.04,0; 1+1).

В женском юниорском спринте белорусская биатлонистка Динара Алимбекова завоевала серебряную медаль с результатом 21 мин. 21,4 сек. Победительницей стала россиянка Кристина Резцова - 20 мин. 48,7 сек. Бронза у еще одной российской спортсменки Валерии Васнецовой (+1 мин. 02,1 сек.).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский биатлонист Владимир Чепелин выиграл спринт летнего чемпионата мира, который проходит в российском Чайковском,...

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