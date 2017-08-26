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Белорусские легкоатлетки завоевали золото и серебро на Всемирной универсиаде

26.08.2017 16:26 — Новости Спорта | БелТА  
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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легкоатлетки Ирина Жук (Яколцевич) и Эльвира Герман завоевали золото и серебро соответственно на Всемирной универсиаде в Тайбэе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В секторе для прыжков с шестом долгое время белоруска Ирина Жук оставалась в тени. Справившись с начальной высотой 4 м 10 см, она пропускала следующую отметку 4 м 20 см и наблюдала за противостоянием соперниц со стороны. С первой попытки ей покорилась и планка на 4 м 30 см, уверенно она справилась с высотой 4 м 40 см. Такой же результат показала Анника Ролофф из Германии, но она преодолела планку со второй попытки. Борьба за первое место развернулась упорная. Соперница из Германии, чтобы опередить белоруску, пропустила 4 м 45 см, которые не покорились Ирине Жук, но и заявленные 4 м 50 см Анника Ролофф не взяла.

Ирина Жук принесла в копилку студенческой сборной Беларуси третью золотую медаль Всемирных игр.

Белорусская бегунья Эльвира Герман стала серебряным призером на дистанции 100 м с барьерами.

В финал самых престижных студенческих соревнований пинчанка вышла, выиграв полуфинальный забег с временем 13,31 сек. В решающем забеге она выступала по шестой дорожке. Задержавшись на старте, Эльвира Герман набежала на финиш и только на две сотых секунды опередила Луку Козак из Венгрии. Время белоруски - 13,17 сек. Победила в забеге Надин Виссер из Нидерландов -12,98 сек.

Эльвира Герман - одна из самых талантливых белорусских бегуний. Она является чемпионкой мира среди юниоров. На чемпионате Европы до 23 лет в июле текущего года она заняла также второе место. Примечательно, что пьедестал почета молодежного европейского первенства был абсолютно таким же, что и на Всемирной универсиаде в Тайбэе: Виссер, Герман и Козак. В июне Эльвира Герман опередила на турнире в финском Турку лидера спринтерского бега в Беларуси Алину Талай. Однако на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне Герман не смогла пробиться в финал, где бежала Талай.

После удачного выступления легкоатлеток на счету белорусской студенческой сборной в Тайбэе уже семь наград: три золотые и четыре серебряные.

На высшую ступень пьедестала почета кроме Ирины Жук дважды поднимался пловец Илья Шиманович. Серебряные медали у Эльвиры Герман, Анны Малыщик, Павла Борейши и тяжелоатлетки Дарьи Наумовой.

Всемирная универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легкоатлетки Ирина Жук (Яколцевич) и Эльвира Герман завоевали золото и серебро соответственно на Всемирной универсиаде в Тайбэе,...

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