Мэр Минска Шорец: «Заключим со всеми объектами размещения, как государственными, так и частными, меморандум о сдерживании цен и зафиксируем цены на 1 января 2019 года»

Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец рассказал о том, что цены на гостиницы во время Европейских Игр не будут заморожены.

- Нам на Евроиграх нужно не лишнюю копейку заработать, а оставить хорошее впечатление о стране. Что сделано за последние годы, чтобы навести порядок с ценами на гостиницы и установить их на уровне, скажем, соседней Литвы.

Здесь не только административный ресурс, но и экономическая ситуация. Поэтому сейчас все гостиницы проводят гибкую ценовую политику. Более того, мы заключим со всеми объектами размещения, как государственными, так и частными, меморандум о сдерживании цен и зафиксируем цены на 1 января 2019 года, чтобы их не повышать.

- А частные владельцы с этим согласны? Мы ведь не можем их в административном порядке...

– Можем. Думаю, и владельцы гостиниц понимают, что если мы снизим цены, то и они будут вынуждены сделать также. Более того, идет речь о таком же направлении в сфере общепита, чтобы было доступно, качественно и недорого. И когда мы презентовали ЧМ-2017 по хоккею, у меня спросили, сколько будет стоить пиво. Я ответил, что один евро, и это произвело фурор в зале. Это стало одним из факторов, повлиявших на проведение в Минске и Риге чемпионата мира, – сказал Шорец.