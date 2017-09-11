﻿ Мино Райола: «С учетом инфляции трансферы Неймара и Зидана почти равнозначны». 21.by
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Мино Райола: «С учетом инфляции трансферы Неймара и Зидана почти равнозначны»

11.09.2017 08:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Известный футбольный агент Мино Райола прокомментировал переход форварда Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

«Ничего особенного на трансферном рынке не произошло. Все говорят о Неймаре, но если посмотреть на стоимость перехода Зидана в «Реал» («Ювентус» в 2001 году заработал на французе 75 млн евро – прим.) и учесть такие факторы, как инфляция и спонсоры, то получится почти то же самое.

Кроме того, не будем забывать, что «Барселона» сама сильно потратилась на покупку Неймара, а теперь его приобрел не клуб, а страна», – сказал Райола.

 
 
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Известный футбольный агент Мино Райола прокомментировал переход форварда Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

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