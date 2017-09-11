Экс-менеджер БАТЭ Ходасевич: «А что если этот матч в Лондоне будет иметь турнирное значение? Выпускать Глеба-рыболова?»

Экс-менеджер БАТЭ Виктор Ходасевич прокомментировал ситуацию с несостоявшимся переходом Александра Глеба в борисовский клуб.

«Для «Крумок» пиар – это все. Вот реально все. А БАТЭ, как говорится, не пиаром единым жив. Вернее, совсем не пиаром. Я категорически согласен, что в этом (pr) направлении борисовскому клубу есть куда двигаться, но в данной конкретной ситуации очень рад, что было принято именно такое решение.

Более того, расстроился, если клуб бы подписал Александра, хотя а) считаю его сильнейшим игроком в истории Беларуси б) горжусь пускай не особо близким, но знакомством с ним. Ибо, на мой субъективный взгляд, появились робкие признаки оздоровления ситуации в клубе и команде, а этот ход мог бы все перечеркнуть. Команда начинает быть похожей на Команду! Видел, как качали Ермаковича игроки после ответного матча в Александрии? Они бились за него. Они сплотились.

Думаю, этому поспособствовали и уходы некоторых игроков (кто в другой клуб, кто в аренду). И ведь хороших игроков! Временно лишились место в заявке и другие футболисты. Но если коллектив оживает, начинает быть похожим на реальную группу единомышленников, то не важны игровые качества ушедших. Дальше. Кто из тех, кто рубился с «Александрией» и вырвал эту группу ЛЕ, недостоин того, чтобы выйти на поле «Эмирэйтс Стэдиума»? Почему они достойны менее Глеба, который в это время ловил рыбу и, по его же словам, даже не планировал играть в БАТЭ? Да, красивый пиар ход, как это может отразиться на командном духе, который только-только начал возрождаться? Как это все отразиться, например, на Иваниче, который наконец-таки начал отрабатывать все висты, и натягивать потихоньку на свои плечи мантию лидера? А что если этот матч в Англии будет иметь турнирное значение? Выпускать Глеба-рыболова? Кто-то думает, что он будет в адекватной форме, играя за бесплатно (хотя, меня улыбнули эти слова о готовности играть бесплатно...)?

В общем, с точки зрения пиара – да, без вопросов, крутой был бы ход. С профессиональной точки зрения – аплодирую боссам клуба. Слишком дорогой могла стать цена этого красивого жеста. Александр Глеб – величайший игрок. Явление в белорусском спорте. Но я очень люблю свой родной клуб», – сказал Ходасевич.

Глеб готов был играть за БАТЭ бесплатно. Но ему отказали