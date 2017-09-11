|
Чиновник Мининформ о маскоте Евроигр-2019: «Он у нас ассоциируется с белорусским праздником «купалле»
11.09.2017 09:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Замначальника управления Министерства информации Беларуси Надежда Бельская рассказала о деталях конкурса по выбору маскота Евроигр-2019.
«Одно из требований конкурса – соответствие талисмана общей концепции Европейских игр. Она у нас ассоциируется с белорусским праздником «купалле». Старт конкурса был дан именно в этот день – 7 июля», – сказала Бельская
Купалле – древний народный земледельческий праздник, связанный с летним солнцестоянием, с расцветом природы и летней теплоты.
Принять участие в конкурсе и предложить свой вариант маскота может любой желающий. Нужно предложить идею талисмана, изображение и имя. Талисман должен соответствовать олимпийским ценностям и слогану Bright Year, Bright You («Яркий год, яркий ты»).
Заявки принимаются до 15 ноября 2017 года. С подробностями проведения конкурса можно ознакомиться
Обладатели первых трех призовых мест получат пригласительные билеты на мероприятия II Европейских игр, а также комплекты парадно-спортивной экипировки национальной сборной Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чиновник Мининформ о маскоте Евроигр-2019: «Он у нас ассоциируется с белорусским праздником «купалле»
Замначальника управления Министерства информации Беларуси Надежда Бельская рассказала о деталях конкурса по выбору маскота Евроигр-2019.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии