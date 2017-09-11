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Чиновник Мининформ о маскоте Евроигр-2019: «Он у нас ассоциируется с белорусским праздником «купалле»

11.09.2017 09:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Замначальника управления Министерства информации Беларуси Надежда Бельская рассказала о деталях конкурса по выбору маскота Евроигр-2019.

«Одно из требований конкурса – соответствие талисмана общей концепции Европейских игр. Она у нас ассоциируется с белорусским праздником «купалле». Старт конкурса был дан именно в этот день – 7 июля», – сказала Бельская в «Главном эфире» на «Беларусь 1».

Купалле – древний народный земледельческий праздник, связанный с летним солнцестоянием, с расцветом природы и летней теплоты.

Принять участие в конкурсе и предложить свой вариант маскота может любой желающий. Нужно предложить идею талисмана, изображение и имя. Талисман должен соответствовать олимпийским ценностям и слогану Bright Year, Bright You («Яркий год, яркий ты»).

Заявки принимаются до 15 ноября 2017 года. С подробностями проведения конкурса можно ознакомиться здесь.

Обладатели первых трех призовых мест получат пригласительные билеты на мероприятия II Европейских игр, а также комплекты парадно-спортивной экипировки национальной сборной Беларуси.

 
 
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Замначальника управления Министерства информации Беларуси Надежда Бельская рассказала о деталях конкурса по выбору маскота Евроигр-2019.

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