Чиновник Мининформ о маскоте Евроигр-2019: «Он у нас ассоциируется с белорусским праздником «купалле»

Замначальника управления Министерства информации Беларуси Надежда Бельская рассказала о деталях конкурса по выбору маскота Евроигр-2019.

«Одно из требований конкурса – соответствие талисмана общей концепции Европейских игр. Она у нас ассоциируется с белорусским праздником «купалле». Старт конкурса был дан именно в этот день – 7 июля», – сказала Бельская в «Главном эфире» на «Беларусь 1».

Купалле – древний народный земледельческий праздник, связанный с летним солнцестоянием, с расцветом природы и летней теплоты.

Принять участие в конкурсе и предложить свой вариант маскота может любой желающий. Нужно предложить идею талисмана, изображение и имя. Талисман должен соответствовать олимпийским ценностям и слогану Bright Year, Bright You («Яркий год, яркий ты»).

Заявки принимаются до 15 ноября 2017 года. С подробностями проведения конкурса можно ознакомиться здесь.

Обладатели первых трех призовых мест получат пригласительные билеты на мероприятия II Европейских игр, а также комплекты парадно-спортивной экипировки национальной сборной Беларуси.