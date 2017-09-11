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Арсен Венгер: «Отказался возглавить «МЮ» в 2001-м ради ценностей «Арсенала»

11.09.2017 09:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подтвердил информацию о том, что в 2001 году мог стать преемником Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед».

Тогдашний президент манкунианцев Мартин Эдвардс в своей автобиографии написал, что из-за возможной отставки шотландца вел переговоры с французом.

«Вам лучше спросить у самого Эдвардса. Я никогда не разглашаю секреты. Возможно, когда-нибудь и расскажу о всех переговорах за время своей работы в «Арсенале», и это войдет в будущую книгу.

Я отказал «МЮ», потому что люблю ценности своего клуба. На мой взгляд, клуб характеризуется прежде всего своими ценностями. Эволюция «МЮ» в последние 20 лет крайне интересна, и будет здорово когда-нибудь поговорить об этом с прессой. Но когда я возглавил «Арсенал», клуб исповедовал ценности, которые нравятся мне в спорте. Поэтому я по-прежнему работаю.

Да, «МЮ» привлекателен, но я всегда задаюсь вопросом: «Счастлив ли я в «Арсенале»?» И отвечаю на него положительно», — сказал Венгер.

 
 
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Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подтвердил информацию о том, что в 2001 году мог стать преемником Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед».

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