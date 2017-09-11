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Андрей Мезин: «Второй белорусский клуб в КХЛ? Не хотелось бы, чтобы оба были в подвале турнирной таблицы»

11.09.2017 10:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Тренер Андрей Мезин поделился мнением о создании второго белорусского клуба в КХЛ.

«Если честно, то я отношусь к идее вступления второго белорусского клуба в КХЛ отрицательно. У нас не так много игроков, чтобы мы смогли создать конкурентную команду. Не хотелось бы, чтобы было два клуба, и они оба были в подвале турнирной таблицы.

Тем более, я знаю финансовую сторону. Зачем выкидывать лишние деньги на ветер? Хотелось бы видеть один клуб, но чтобы он был одним из лучших, чтобы люди радовались, ходили на игры.

Даже одному клубу тяжело бороться с грандами как СКА и ЦСКА. Они могут позволить себе большие бюджеты. А гонка бюджетов, считаю, ни к чему не приводит. «Динамо» – это бренд, зрелище, выход на международную арену. Минчане должны играть в КХЛ, но быть на самом верху», – сказал Мезин в эфире программы «Итоги недели» на «Беларусь 5».

 
 
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Тренер Андрей Мезин поделился мнением о создании второго белорусского клуба в КХЛ.

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