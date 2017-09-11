Сергей Канашиц: «Лаптева с большой натяжкой можно назвать футболистом»

Автор «Советской Белоруссии» Сергей Канашиц заявил, что нападающего сборной Беларуси Дениса Лаптева, нарушившего режим, стоит дисквалифицировать на два года.

«Случай вопиющий не потому, что раньше наши футболисты не пили. Раньше такое тоже бывало, но они умудрялись еще и играть. Откровенно говоря, Лаптева вообще можно с большой натяжкой назвать футболистом: все мы видели, как от него отскакивает мяч в матче с Люксембургом, в других встречах. И если этот игрок позволяет себе такие вещи, как являться в нетрезвом состоянии на сбор национальной команды, то, мне кажется, здесь можно было бы дать даже какую-нибудь дисквалификацию, двухлетнюю, например», – сказал Канашиц в эфире программы «Свободный удар» на радио «Минская волна».