Капский о неподписании Глеба

Руководитель БАТЭ Анатолий Капский прокомментировал информацию о несостоявшемся переходе Александра Глеба.

«Акулы пера и камеры дождались своего. Саша Глеб дал интервью по поводу своего неперехода в БАТЭ. Он имеет на это полное право. Сейчас одни говорят, что БАТЭ поступил абсолютно верно, другие – что нужно было дать Александру шанс красиво закончить историю.

Первое, что хотелось бы сказать: история на самом деле была бы красивая. Но, принимая решения, мы оцениваем не только пиар-моменты, которые для многих стали более важны, чем футбол, но и непосредственно спортивные. Где бы ты ни работал, с какими бы тренерами по физподготовке ни занимался индивидуально, все равно необходимо тренироваться с командой и иметь определенную практику подготовки в коллективе.

Хочу заметить: в возвращениях Глеба в БАТЭ всегда решающую роль играло мое мнение, которое и в предыдущие годы могло отличаться от мнений моих коллег. Принимая те решения, мы ни в коей мере не использовали какие-то патриотические чувства Александра. У нас были отношения сугубо профессиональные, и по подписанным контрактам мы сполна выполняли перед Сашей все условия.

Возвращения получались разными: были и счастливые годы в Лиге чемпионов, но были и Караганда с Дандолком. И в прошлом сезоне я это решение принимал в первую очередь сам. К сожалению, оно не сработало. Учитывая то, насколько я в этом году выпадал из процессов, связанных с клубом, на мой взгляд, было бы некорректно и не по-товарищески продавливать решение об очередном возвращении Глеба.

Для наших любителей футбола ключевыми словами в интервью Александра стало то, что он готов играть за БАТЭ бесплатно. Но такого никогда не было и не было бы в этот раз. Это было эмоциональное заявление, но у нас работают профессионалы. Да и Александр со своими агентами всегда подписывал контракт, выбивая максимальные рыночные условия.

Поэтому реакция толпы («на халяву не взяли») – не про нас. У Глеба великолепная карьера, и ниже Сашиного достоинства идти на какие-то уступки ради красивого ее завершения. Да и для нас приглашать футболиста бесплатно – неприемлемо. Может быть, для общественности это кажется смешным, но за качественный труд нужно платить соответствующим образом. БАТЭ – профессиональный клуб, а не любительский, поэтому подобные «спецпредложения» не для нас.

Нынешний сезон нам дается очень тяжело. Учитывая сложившиеся обстоятельства, пытаемся сделать его максимально успешным со спортивной точки зрения, а не с точки зрения пиара. Поэтому с переходом Глеба не сложилось.

Очень сожалею и мне больно, но в этой ситуации я – вместе со своими коллегами из БАТЭ. Потому что знаю, что они были со мной, когда мне было особенно трудно, и всегда в первую очередь думали о команде. А переговорить с Александром лично в день, когда нужно было принять решение, я не смог. И Саша знает, почему.

Закончить хотелось бы простой библейской мудростью: не судите, да не судимы будете!» – сказал Капский.