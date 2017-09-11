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Николай Ходасевич: «Капский, Чиж и Вергейчик говорят о том, что все плохо, хотя сами год за годом принимали на исполкоме решения лесом рук»

11.09.2017 11:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Комментатор «Беларусь 5» Николай Ходасевич прокомментировал недавние высказывания руководителей отечественных клубов, рассуждавших о том, как вывести белорусский футбол из кризиса.

«В прессе было много высказываний относительно того, как жить дальше, как все плохо. Читаешь пятничный «Прессбол», и там выступают все: Анатолий Капский, Юрий Чиж, Юрий Вергейчик... В других интервью эмоционально высказываются Тумилович, Кутузов... Да, такая у журналистов профессия — задавать вопросы. Особенно тем менеджерам, которые управляют белорусским футболом, сидят в исполкоме АБФФ — Капскому, Вергейчику, Чижу, Деменцевичу из Борисова. Вот ведь какая удивительная вещь: они теперь говорят о том, что все плохо, хотя сами год за годом, каждые полгода или год принимали на исполкоме решения лесом рук! Это ведь какая-то комичная история получается!

Когда назначался Игорь Криушенко на пост главного тренера сборной Беларуси, это утверждал не господин Сергей Румас, не господин Сергей Сафарьян, а исполком АБФФ, куда входят многие многие люди, которые голосовали или воздерживались. И когда осенью нет результата, все говорят: «Вот какая-то ерунда получилась. Может, Игорь Николаевич не готов тренировать национальную сборную», – сказал Ходасевич в эфире программы «Свободный удар» на радио «Минская волна».

 
 
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Комментатор «Беларусь 5» Николай Ходасевич прокомментировал недавние высказывания руководителей отечественных клубов, рассуждавших о том, как вывести...

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