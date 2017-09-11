Николай Ходасевич: «Капский, Чиж и Вергейчик говорят о том, что все плохо, хотя сами год за годом принимали на исполкоме решения лесом рук»

Комментатор «Беларусь 5» прокомментировал недавние высказывания руководителей отечественных клубов, рассуждавших о том, как вывести белорусский футбол из кризиса.

«В прессе было много высказываний относительно того, как жить дальше, как все плохо. Читаешь пятничный «Прессбол», и там выступают все: , Юрий Чиж, Юрий Вергейчик... В других интервью эмоционально высказываются Тумилович, Кутузов... Да, такая у журналистов профессия — задавать вопросы. Особенно тем менеджерам, которые управляют белорусским футболом, сидят в исполкоме — Капскому, Вергейчику, Чижу, Деменцевичу из Борисова. Вот ведь какая удивительная вещь: они теперь говорят о том, что все плохо, хотя сами год за годом, каждые полгода или год принимали на исполкоме решения лесом рук! Это ведь какая-то комичная история получается!