Тренер «Барановичей»: «Команда городу не нужна. В клубе отсутствует даже врач. Про пресс-службу и другие отделы вообще молчу»

Тренер «Барановичей» Иван Крутов рассказал о тяжелой ситуации в команде.

«Могу констатировать, что команда городу не нужна. Мы сегодня не можем пригласить футболистов на достойные условия в команду, на это нет финансирования. В инфраструктуре клуба ничего не меняется. В структуре клуба отсутствует даже штатная должность врача, только фельдшер, который присутствует только на играх.

Про пресс-службу и другие отделы, которые есть в любой уважающей себя команде, вообще молчу. Посмотрите на другие клубы, далеко не элитные, тот же «Слоним»: там и с экипировкой все в порядке, и с инфраструктурой. Мы же вынуждены доставать где можем и как можем.

Например, из сборной я привозил манишки и фишки для тренировок. По-моему, это стыд и позор для такого большого города, как Барановичи. Может, вообще не стоит иметь нам футбольный клуб, чем иметь такой? Честно во всем признаться болельщикам, чтобы не было никаких ожиданий. Какая-то у нас в городе черная дыра для спорта», – сказал Крутов.

После 21-го тура занимают 11-е место в первой лиге, набрав 24 очка.