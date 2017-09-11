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Тренер «Барановичей»: «Команда городу не нужна. В клубе отсутствует даже врач. Про пресс-службу и другие отделы вообще молчу»
11.09.2017 11:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Тренер «Барановичей» Иван Крутов рассказал о тяжелой ситуации в команде.
«Могу констатировать, что команда городу не нужна. Мы сегодня не можем пригласить футболистов на достойные условия в команду, на это нет финансирования. В инфраструктуре клуба ничего не меняется. В структуре клуба отсутствует даже штатная должность врача, только фельдшер, который присутствует только на играх.
Про пресс-службу и другие отделы, которые есть в любой уважающей себя команде, вообще молчу. Посмотрите на другие клубы, далеко не элитные, тот же «Слоним»: там и с экипировкой все в порядке, и с инфраструктурой. Мы же вынуждены доставать где можем и как можем.
Например, из сборной я привозил манишки и фишки для тренировок. По-моему, это стыд и позор для такого большого города, как Барановичи. Может, вообще не стоит иметь нам футбольный клуб, чем иметь такой? Честно во всем признаться болельщикам, чтобы не было никаких ожиданий. Какая-то у нас в городе черная дыра для спорта», – сказал Крутов.
После 21-го тура
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Тренер «Барановичей»: «Команда городу не нужна. В клубе отсутствует даже врач. Про пресс-службу и другие отделы вообще молчу»
Тренер «Барановичей» Иван Крутов рассказал о тяжелой ситуации в команде.
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