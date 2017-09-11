Александр Лукашенко: «Для кого мы проводим Европейские игры? Для нас с вами, сидящими за этим столом?»

Президент Беларуси Александр Лукашенко на расширенном заседании Исполкома НОК по вопросу проведения II Европейских игр в 2019 году выступил с критикой в адрес организаторов.

«Страна Европейскими играми еще не живет. Встает вопрос: для кого мы проводим Европейские игры? Для нас с вами, сидящими за этим столом?

Хотелось бы услышать, что делается в этом направлении, когда наши граждане начнут получать информацию о том, как идет работа. Ведь Европейские игры — важное событие, которое должно придать мощный идеологический импульс нашему обществу, еще больше консолидировать нацию», – сказал Лукашенко в «Главном эфире» на «Беларусь 1».

Александр Лукашенко: «Меня настораживает ряд вопросов, и прежде всего основной — Беларусь Европейскими играми еще не живет»