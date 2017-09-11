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Александр Лукашенко: «Для кого мы проводим Европейские игры? Для нас с вами, сидящими за этим столом?»
11.09.2017 12:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент Беларуси Александр Лукашенко на расширенном заседании Исполкома НОК по вопросу проведения II Европейских игр в 2019 году выступил с критикой в адрес организаторов.
«Страна Европейскими играми еще не живет. Встает вопрос: для кого мы проводим Европейские игры? Для нас с вами, сидящими за этим столом?
Хотелось бы услышать, что делается в этом направлении, когда наши граждане начнут получать информацию о том, как идет работа. Ведь Европейские игры — важное событие, которое должно придать мощный идеологический импульс нашему обществу, еще больше консолидировать нацию», – сказал Лукашенко в
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Александр Лукашенко: «Для кого мы проводим Европейские игры? Для нас с вами, сидящими за этим столом?»
Президент Беларуси Александр Лукашенко на расширенном заседании Исполкома НОК по вопросу проведения II Европейских игр в 2019 году выступил с критикой в адрес...
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