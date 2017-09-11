ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Црвена Звезда» – БАТЭ. Матч обслужит украинская бригада арбитров во главе с Арановским

11.09.2017 12:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Поединок первого тура группового раунда Лиги Европы между «Црвеной Звездой» и БАТЭ обслужит украинская бригада арбитров во главе с Евгением Арановским.

Его помощниками будут: Александр Войтюк, Сергей Беккер. Четвертый рефери: Семен Шлончак. Дополнительные помощники: Сергей Бойко, Анатолий Абдула.

Напомним, игра состоится в Белграде на стадионе «Райко Митич» 14 сентября и начнется в 22.05 по белорусскому времени.

 
 
Ссылка на источник 154
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поединок первого тура группового раунда Лиги Европы между «Црвеной Звездой» и БАТЭ обслужит украинская бригада арбитров во главе с Евгением Арановским.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Александр Лукашенко: «Для кого мы проводим Европейские игры? Для нас с вами, сидящими за этим столом?»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика