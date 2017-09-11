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«Црвена Звезда» – БАТЭ. Матч обслужит украинская бригада арбитров во главе с Арановским
11.09.2017 12:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Поединок первого тура группового раунда Лиги Европы между «Црвеной Звездой» и БАТЭ обслужит украинская бригада арбитров во главе с Евгением Арановским.
Его помощниками будут: Александр Войтюк, Сергей Беккер. Четвертый рефери: Семен Шлончак. Дополнительные помощники: Сергей Бойко, Анатолий Абдула.
Напомним, игра состоится в Белграде на стадионе «Райко Митич» 14 сентября и начнется в 22.05 по белорусскому времени.
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Поединок первого тура группового раунда Лиги Европы между «Црвеной Звездой» и БАТЭ обслужит украинская бригада арбитров во главе с Евгением Арановским.
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