Андрей Вашкевич: «Глеб? Красивые истории пишутся на полях, а не звонками друзьям-начальникам после удачной жеребьевки»

Генсек БАТЭ Андрей Вашкевич поделился мнением непереходе в борисовский клуб полузащитника Александра Глеба.

«Саша не играл с 1 мая. Вполне себе неплохо проводил время. Насчет «красивого завершения карьеры» было ничего не слыхать. И вдруг вытаскивают бумажку из шарика — и понеслось.

Мне вот интересно: были бы все эти стенания по поводу «красивой истории», если бы из первой корзины БАТЭ досталась «Виктория» из Пльзени? Или «Вильярреал»? Или «Зальцбург»? И рвался бы с такой же силой Глеб сыграть с этими безусловно уважаемыми клубами?

И если нет, то чем он тогда отличается от тех, кого принято называть глорами и которые сейчас пытаются всем максимально убедительно рассказать, за кого они с детства?

Ритуально помахать трибунам «Эмирейтс», обняться с Венгером под прицелом камер, дать интервью uefa.com о том, как dream comes true, быть готовым «играть бесплатно» и выйти на пятнадцать минут — и это вы называете красотой?

Давайте честно: прощаясь, махать этим трибунам, обниматься с этим Венгером и давать эти интервью Саша Глеб мог и совершенно в другом статусе. Но когда-то он принял другое решение. Попытка сейчас намахаться и наобниматься за годы, которые он провел вдали от Лондона, обречена на игрушечность.

Красивые истории пишутся на полях, в том числе тренировочных, а не звонками друзьям-начальникам после удачной жеребьевки. В попытке зайти в игру с последнего сохранения вряд ли можно отыскать красоту», – сказал Вашкевич.