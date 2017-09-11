Лига Европы. Владельцами клубных карт выкуплено 3642 билетных пакета на домашние матчи БАТЭ

Владельцы клубных карт выкупили 3642 билетных пакета на домашние матчи в групповом раунде Лиги Европы. Об этом сообщил клубный работник Алексей Боровицкий.

Из приобретенных пакетов 253 относятся к высшей категории, 1321 – к первой, 907 – ко второй, 1161 – к третьей.

Напомним, первый этап продажи билетных пакетов на домашние поединки БАТЭ завершился 8 сентября.

Отметим, в групповом раунде борисовчане сразятся с «Арсеналом», «Кельном», «Црвеной Звездой».

Добавим, что вместимость «Борисов-Арены» – 13 121 зрителей.