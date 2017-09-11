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Лига Европы. Владельцами клубных карт выкуплено 3642 билетных пакета на домашние матчи БАТЭ
11.09.2017 14:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Владельцы клубных карт выкупили 3642 билетных пакета на домашние матчи
Из приобретенных пакетов 253 относятся к высшей категории, 1321 – к первой, 907 – ко второй, 1161 – к третьей.
Напомним, первый этап продажи билетных пакетов на домашние поединки БАТЭ завершился 8 сентября.
Отметим, в групповом раунде борисовчане сразятся с «Арсеналом», «Кельном», «Црвеной Звездой».
Добавим, что вместимость «Борисов-Арены» – 13 121 зрителей.
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Владельцы клубных карт выкупили 3642 билетных пакета на домашние матчи БАТЭ в групповом раунде Лиги Европы.
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