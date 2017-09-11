Никита Букаткин: «Из четырех голов брестского «Динамо», только последний игровой. Остальные три – стечение обстоятельств»

Полузащитник «Ислочи» Никита Букаткин прокомментировал крупное поражение от брестского «Динамо» (1:4).

– Правильно сказал наш тренер. Да, наша команда проиграла, но переиграла нас больше не команда соперника, а болельщики на стадионе. Повторилась ситуация, которая была в прошлом году, когда «Ислочь» приехала в Брест и почти не могла перейти центр поля. Я бы не сказал, что сегодня мы не переходили: мы держали свой план, старались делать то, что планировали, но было видно, что ребят немного сковывала та аудитория болельщиков, которая собралась на «Брестском». Это не так часто бывает в Беларуси. Условно, когда ты играешь дома, на Маяковского, приходит 300 болельщиков, а приезжаешь на выезд – максимум 1000. Сегодня все было по-другому (матч посетили 4250 болельщиков – прим.).

Скажу еще за себя. Наверное, где-то перегорел, так как хотелось себя проявить. На протяжении всей игры было огромное желание и у меня, и у команды взять очки в Бресте, тем более матч транслировали по телевидению, ребята старались показать свою лучшую игру. В большей степени мы проиграли не команде «Динамо», а сами себе.

– Ты говоришь, что старались придерживаться плана на игру. Какая была установка на матч?

– Мы наигрывали тактику с тремя центральными защитниками. Мы знали, что «Динамо» будет играть первым номером и контролировать мяч. Прекрасно понимали это. Отдали им инициативу, но при этом знали, что у нас будут свои моменты для быстрых контратак. Те моменты, которые у нас были, мы сначала не реализовали, а потом две-три хорошие атаки не довели до удара, хотя могли сыграть надежнее и было бы опасно. В принципе, то, что мы предполагали и наигрывали, все бы получилось, если бы сыграли хладнокровнее.

– Пропустили два гола со стандарта и два с игры.

– Я сразу после матча сказал, что из всех четырех голов «Динамо», только последний получился игровой. Остальные три – стечение обстоятельств. Сегодня это получилось, а в другой день, возможно, голов бы и не было.

– Пауза в чемпионате не сбила хороший темп нашей команде?

– Я не скажу, что эта пауза как-то выбила команду из колеи. Мы отдохнули, тренировались в штатном режиме. Все было нормально. Брестчане эту паузу заполнили товарищескими матчами, в которых они сыграли очень плохо. Руководство, наверное, было не очень довольно результатами, а футболисты «Динамо» были злые. Они понимали, если сейчас не возьмут очки с нами на домашней арене, то потом уже будет тяжело исправить положение. Мы немножко попали под горячую руку.

– Сегодня трибуны несколько раз скандировали «Бука, Бука».

– Приятно, что болельщики любят и помнят. Когда приехал в Брест, немножко прогулялся, присутствовала ностальгия. Большое спасибо им за то, что не забывают. Желаю им всего хорошего. Получилась приятная встреча, но отрицательный результат матча для нашей команды.

– После этого поражения тяжело будет вернуться в борьбу?

– Все знают, с кем нам придется играть в ближайших трех турах (18 сентября – БАТЭ, 23 сентября – «Шахтер», 29 сентября – «Славия»). Будем выходить на каждую игру и бороться. Пока есть игры, пока есть шансы, мы будем биться до последнего. Даже сегодня мы не сидели в обороне. Да, у «Динамо» было больше моментов, владели инициативой, но забей мы свои моменты при счете 1:0, неизвестно что было бы в итоге.

Второй тайм мы начали неплохо, но третий пропущенный гол ввел нас в небольшой ступор на 5-7 минут. Потом вышел Иваха (Руслан Ивашко – прим.), забили гол, стало полегче, но все равно проиграли. Тяжело объяснить, почему мы пропустили те мячи, которые нам забили. Еще раз повторюсь: в первую очередь мы проиграли сами себе, – сказал Букаткин.