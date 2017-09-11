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КХЛ. Сергей Костицын пропустит больше месяца из-за травмы
11.09.2017 11:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард «Торпедо» Сергей Костицын получил серьезную травму.
Хоккеист сборной Беларуси пропустит больше месяца. Костицын-младший помещен в список травмированных до 20 октября.
В нынешнем сезоне 30-летний форвард провел 7 матчей в КХЛ, где не набрал ни одного очка.
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Форвард «Торпедо» Сергей Костицын получил серьезную травму.
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