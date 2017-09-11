КХЛ. Сергей Костицын пропустит больше месяца из-за травмы

Форвард «Торпедо» Сергей Костицын получил серьезную травму.

Хоккеист сборной Беларуси пропустит больше месяца. Костицын-младший помещен в список травмированных до 20 октября.

В нынешнем сезоне 30-летний форвард провел 7 матчей в КХЛ, где не набрал ни одного очка.