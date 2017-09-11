﻿ У форварда «Бостона» Пастрняка есть договоренности с двумя клубами КХЛ. 21.by
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У форварда «Бостона» Пастрняка есть договоренности с двумя клубами КХЛ

11.09.2017 19:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Агент Юрий Николаев заявил, что нападающий «Бостона» Давид Пастрняк контактирует о возможном переходе с двумя клубами КХЛ.

– Кто из игроков НХЛ может перебраться в НХЛ?

– Например, чешский нападающий Давид Пастрняк, который так и не подписал нового контракта с «Бостоном». У нас есть договоренности с двумя клубами КХЛ, возможно, мы увидим его здесь.

Опять же, лакмусовой бумажкой сейчас является Олимпиада. Поэтому если человек проведет год в России, то ничего страшного не будет, – сообщил Николаев.

Ранее 21-летний чех отказался подписывать предложенный «Бостоном» контракт на 7 лет с зарплатой 6 миллионов долларов в год. Нападающий остается ограниченно свободным агентом.

В прошлом сезоне Пастрняк провел 75 матчей в регулярном чемпионате и набрал 70 (34+36) очков. В 6 матчах Кубка Стэнли хоккеист набрал 4 (2+2) очка.

 
 
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Агент Юрий Николаев заявил, что нападающий «Бостона» Давид Пастрняк контактирует о возможном переходе с двумя клубами КХЛ.

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