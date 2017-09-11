Сергей Мацкевич: «Я в шоке от реакции «Шахтера» на ситуацию с Лаптевым. Руководству все равно, за какую сборную он играет»

Комментатор «Беларусь 5» Сергей Мацкевич поделился мнением о реакции «Шахтера» на то, что форвард команды Денис Лаптев был отчислен из состава сборной Беларуси за нарушение дисциплины.

«Кто собирается защищать Лаптева? Марек Зуб? Какое он имеет отношение к сборной Беларуси? Ему же абсолютно все равно. Он говорит, что Денис Лаптев – это игрок «Шахтера». И он в клубе все докажет своей игрой. Им все равно. Кто высказался? Юрия Вергейчика я не слышал по поводу того, что Лаптев красавец и молодец и мы его будем защищать. Не было такой реакции. Здесь я однозначно на стороне людей, которые говорят, что сборная – это сборная. Если ты из клуба приезжаешь в сборную и себе такие вещи позволяешь делать – ну как минимум в клубе должны отреагировать!

Не может человек выходить в следующей игре. Тем более он ничего не показал в матче с «Крумкачами». От него мяч отскакивал. Он его не мог принять. Он что, Роналду, Месси? Или Белькевич, Хацкевич, Глеб? Чтобы себе такое позволять. И его защищают! Звезда. Денис Лаптев. Я в шоке от того, какая реакция последовала от главного тренера и от гендиректора. У меня объяснение одно: им по большому счету все равно, за какую сборную выступает Денис Лаптев», – сказал Мацкевич в эфире радио «Минская волна» .

Дмитрий Хохлов о ситуации с Лаптевым: «Надеюсь, Денис все докажет своей игрой за «Шахтер»

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