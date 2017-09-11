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Началась покраска фасада стадиона «Динамо»
11.09.2017 18:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Продолжается реконструкция стадиона «Динамо».
Пока монтируются металлоконструкции для навеса и строятся трибуны, строители приступили к покраске исторической части.
Цвета аркады будут такими же, как до реконструкции, – бордовая основа и бежевый декор.
Пока новый цвет обрела лишь незначительная часть аркады, но она дает представление о том, как будет выглядеть готовый объект.
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Продолжается реконструкция стадиона «Динамо».
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