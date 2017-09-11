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Кирилл Савостиков: «Я болею за минское «Динамо», но БАТЭ возьмет чемпионство»

11.09.2017 20:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский специалист Кирилл Савостиков, комментируя лидерство минского «Динамо» в таблице чемпионата, считает, что чемпионство в этом году завоюет БАТЭ.

– Конечно, я болею за минское «Динамо». Но я думаю, что БАТЭ добьется своего. Клуб сейчас на ходу.

Да, три претендента на первое место. Но впереди еще 9 игр и все впереди. Все будет зависеть от игр и когда «Динамо» сыграет с БАТЭ, «Шахтером» и Брестом. А  я знаю, что «Динамо» Брест очень настроено.

Когда особенно у «Динамо» при Журавеле были шансы на чемпионство, но они играли на два фронта и у них не хватило физических данных.

Да, у БАТЭ сейчас такая же ситуация. Но, думаю, у них хватит шансов, чтобы бороться за чемпионство. Думаю, что БАТЭ не отпустит, – сказал Савостиков в эфире программы «Свободный удар» на радио «Минская волна».

 
Теги: Брест
 
 
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Белорусский специалист Кирилл Савостиков, комментируя лидерство минского «Динамо» в таблице чемпионата, считает, что чемпионство в этом году завоюет БАТЭ.

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