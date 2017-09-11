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Форвард минского «Динамо» Скилле забил первый гол в КХЛ в дебютной игре
11.09.2017 20:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Новичок минского «Динамо» Джек Скилле открыл счет заброшенным шайбам в КХЛ.
В матче регулярного чемпионата нападающий забил гол в ворота «Трактора». Это случилось на 12-й минуте первого периода.
Для 30-летнего хоккеиста эта игра стала первой в лиге.
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Новичок минского «Динамо» Джек Скилле открыл счет заброшенным шайбам в КХЛ.
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