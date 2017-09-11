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«Неман» – «Днепр». Савицкий оформил дубль и с 10-ю голами догнал Сароку в списке бомбардиров
11.09.2017 20:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче 21 тура чемпионата Беларуси «Неман» победил «Днепр» (2:0).
Дубль в матче оформил полузащитник гродненского клуба Павел Савицкий.
Таким образом, на счету хавбека стало 10 голов в сезоне. По этому показателю Савицкий в списке бомбардиров догнал нападающего минского «Динамо» Антона Сароку.
Лидирует форвард БАТЭ Михаил Гордейчук – 11 голов.
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В матче 21 тура чемпионата Беларуси «Неман» победил «Днепр» (2:0).
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