﻿ «Динамо» – «Трактор». На игру пришли 8922 зрителя. Это второй худший показатель посещаемости минчан. 21.by
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«Динамо» – «Трактор». На игру пришли 8922 зрителя. Это второй худший показатель посещаемости минчан

11.09.2017 21:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» победило «Трактор» (3:0).

Первую игру новой домашней серии «зубров» посетили 8922 зрителей.

Это второй худший показатель посещаемости «Динамо». Меньше всего болельщиков было на игре с «Амуром» в сезоне-2015. Матч посетили 8152 зрителя.

Напомним, «Минск-Арена» вмещает более 15 тысяч человек.

 
Теги: Минск
 
 
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» победило «Трактор» (3:0).

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