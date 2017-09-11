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«Динамо» – «Трактор». На игру пришли 8922 зрителя. Это второй худший показатель посещаемости минчан
11.09.2017 21:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» победило «Трактор» (3:0).
Первую игру новой домашней серии «зубров» посетили 8922 зрителей.
Это второй худший показатель посещаемости «Динамо». Меньше всего болельщиков было на игре с «Амуром» в сезоне-2015. Матч посетили 8152 зрителя.
Напомним, «Минск-Арена» вмещает более 15 тысяч человек.
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» победило «Трактор» (3:0).
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