«Динамо» – «Трактор». На игру пришли 8922 зрителя. Это второй худший показатель посещаемости минчан

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» победило «Трактор» (3:0).

Первую игру новой домашней серии «зубров» посетили 8922 зрителей.

Это второй худший показатель посещаемости «Динамо». Меньше всего болельщиков было на игре с «Амуром» в сезоне-2015. Матч посетили 8152 зрителя.

Напомним, «Минск-Арена» вмещает более 15 тысяч человек.