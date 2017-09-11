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«Динамо» Минск – «Трактор». Энрот оформил первый шатаут в сезоне
11.09.2017 21:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» победило «Трактор» (3:0).
Таким образом, вратарь «зубров» Йонас Энрот оформил первый шатаут в сезоне, отразив 30 бросков в створ ворот. Всего соперники динамовцев нанесли 57 бросков по воротам Энрота.
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» победило «Трактор» (3:0).
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