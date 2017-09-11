Румас не планирует выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах главы АБФФ

Председатель АБФФ Сергей Румас в интервью главному редактору «Прессбола» Сергею Кайко рассказал, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах главы федерации.

– Что чувствуете, когда слышите призывы «Румаса в отставку!»?

– Хороший вопрос. Сегодня часто раздаются мнения вроде «Я точно не знаю, чем они занимаются в федерации, но всех нужно отправить в отставку». Причем, что интересно, зачастую это говорят люди, давно живущие за рубежом.

Знаете, подать в отставку было бы для меня сегодня самым легким решением. Уйти и сосредоточиться на работе в Банке развития, в деревообработке, которую нам передали. Но легкие решения не всегда правильные. Я не хочу перечеркнуть все, что сделано нашей командой за эти годы. Есть ряд проектов, которые мне важно довести до конца. В том числе и создание спортивного канала. Но я и другое скажу. Через год с небольшим нужно будет готовить очередную отчетно-выборную конференцию, которая изберет нового председателя.

– Вы собрались уходить?

– Да. Я не планирую выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах. Два срока – достаточный период. В руководство АБФФ должны прийти новые люди.

– Интересно.

– Когда-то Геннадий Николаевич Невыглас сказал в интервью, что лучше всего у него стало получаться в федерации после того, как он оставил госслужбу. Проработав в АБФФ шесть лет, готов подписаться под словами Геннадия Николаевича. Все-таки лучше, если председатель будет уделять футболу все свое время, а не заниматься этим в конце дня, когда уходишь с основного места работы.

– Но это можно было предположить и раньше, когда вы шли на первый срок.

– Конечно. Я и тогда это понимал. Но в те годы тренд был такой — многие виды спорта возглавляли чиновники. Сейчас подходы начали меняться. В федерации приходят люди спортивные, знающие свой вид изнутри. Наверное, так правильно. И футбол должен пойти по этому пути.

– Имя одного из ваших возможных преемников в кулуарах уже называется. Это нынешний зампред АБФФ Юрий Курбыко.

– Хорошая кандидатура, – сказал Румас.

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