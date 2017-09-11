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Роналду – лучший игрок в FIFA 18, Месси и Неймар – в тройке
11.09.2017 22:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
EA Sports представила рейтинг 100 лучших игроков в FIFA 18.
1. Криштиану Роналду («Реал») – 94
2. Лионель Месси («Барселона») – 93
3. Неймар («ПСЖ») – 92
4. Луис Суарес («Барселона») – 92
5. Мануэль Нойер («Бавария») – 92
6. Роберт Левандовски («Бавария») – 91
7. Серхио Рамос («Реал») – 90
8. Эден Азар («Челси») – 90
9. Тони Кроос («Реал») – 90
10. Гонсало Игуаин («Ювентус») – 90
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EA Sports представила рейтинг 100 лучших игроков в FIFA 18.
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