﻿ Роналду – лучший игрок в FIFA 18, Месси и Неймар – в тройке. 21.by
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Роналду – лучший игрок в FIFA 18, Месси и Неймар – в тройке

11.09.2017 22:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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EA Sports представила рейтинг 100 лучших игроков в FIFA 18.

1. Криштиану Роналду («Реал») – 94

2. Лионель Месси («Барселона») – 93

3. Неймар («ПСЖ») – 92

4. Луис Суарес («Барселона») – 92

5. Мануэль Нойер («Бавария») – 92

6. Роберт Левандовски («Бавария») – 91

7. Серхио Рамос («Реал») – 90

8. Эден Азар («Челси») – 90

9. Тони Кроос («Реал») – 90

10. Гонсало Игуаин («Ювентус») – 90

Роналду в FIFA 18 дали огромный рейтинг за дриблинг. Это бред

 
 
Ссылка на источник 124
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EA Sports представила рейтинг 100 лучших игроков в FIFA 18.

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