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Президент «ПСЖ»: «Мы наращиваем доходы, а остальным я хочу сказать: расслабьтесь и занимайтесь своими делами»

11.09.2017 23:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи рассказал о финансовых успехах клуба.

«Последние шесть лет мы кропотливо работали, чтобы увеличить доходы клуба, и они действительно возросли благодаря продажам билетов, спонсорским сделкам, мерчендайзингу, ТВ-правам и заработкам в дни матчей. Последние два сезона у нас наблюдается прибыль.

Теперь мы планируем увеличить доходы на 20-40 процентов. У нас есть год, чтобы прийти к соответствию критериям финансового фэйр-плей. У нас есть время до 30 июня 2018 года. Поэтому я хочу сказать всем: расслабьтесь и занимайтесь своими делами. Мы думаем о развитии нашего проекта.

Другие клубы давят на то, чтобы наши дела расследовали, но я не думаю, что УЕФА поддастся давлению, потому что там профессионалы и очень серьезные люди. Я уверен на 1000%. Мы уважаем все клубы и ждем того же от них. Мы с уважением относимся ко всем правилам и законам», – подчеркнул Аль-Хелайфи.

 
 
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи рассказал о финансовых успехах клуба.

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