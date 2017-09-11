Английская футбольная ассоциация обеспокоена российскими хакерами и обратилась в ФИФА

Футбольная ассоциация Англии (FA) пожаловалась в на угрозу кибербезопасности во время проведения ЧМ-2018.

В FA опасаются, что российские хакеры взломают секретную информацию организации или получат доступ к личной информации футболистов сборной Англии.

Игрокам, тренерам и техническим специалистам национальной команды рекомендовано не пользоваться публичными Wi-Fi-сетями в России, чтобы не подвергнуться атаке со стороны хакеров.

Организаторы ЧМ-2018 в России ответили на обеспокоенность англичан тем, что «проведут работу со своими ИТ-специалистами».

Объединение хакеров Fancy Bears, которое связывают с Россией, ранее опубликовало письма между FA и ФИФА в связи с допинговыми разбирательствами. В данный момент никто не знает, какая именно сеть была взломана.