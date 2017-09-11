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Английская футбольная ассоциация обеспокоена российскими хакерами и обратилась в ФИФА

12.09.2017 01:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Футбольная ассоциация Англии (FA) пожаловалась в ФИФА на угрозу кибербезопасности во время проведения ЧМ-2018.

В FA опасаются, что российские хакеры взломают секретную информацию организации или получат доступ к личной информации футболистов сборной Англии.

Игрокам, тренерам и техническим специалистам национальной команды рекомендовано не пользоваться публичными Wi-Fi-сетями в России, чтобы не подвергнуться атаке со стороны хакеров.

Организаторы ЧМ-2018 в России ответили на обеспокоенность англичан тем, что «проведут работу со своими ИТ-специалистами».

Объединение хакеров Fancy Bears, которое связывают с Россией, ранее опубликовало письма между FA и ФИФА в связи с допинговыми разбирательствами. В данный момент никто не знает, какая именно сеть была взломана.

 

 

 
 
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Футбольная ассоциация Англии (FA) пожаловалась в ФИФА на угрозу кибербезопасности во время проведения ЧМ-2018.

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