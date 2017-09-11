Иван Биончик о готовности «Луча» к высшей лиге: «Конечно, хочется играть на хороших стадионах, в хороших условиях и при хорошем антураже»

Главный тренер «Луча» Иван Биончик рассказал о готовности команды к выходу в высшую лигу.

– Готов ли клуб к высшей лиге?

– Зачем участвовать в турнире, если ты не хочешь победить? Это первое. А второе, любой тренер хочет работать с лучшими тренерами, а любой футболист хочет играть против лучших игроков. А высшая лига это позволяет. Конечно, хочется играть на хороших стадионах, в хороших условиях и при хорошем антураже, – сказал Биончик в эфире программы «Козел про футбол».