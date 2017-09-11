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Президент «ПСЖ»: «Некоторые клубы предлагали Мбаппе больше, чем мы»

12.09.2017 08:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи заявил, что на форварда Килиана Мбаппе претендовали и другие клубы. 

«Это была конкурентная борьба. Некоторые клубы предлагали ему больше, чем мы. Любой большой клуб хотел заполучить его, но мы рассказали ему о нашем проекте и амбициях.

Он француз, парижанин, и этот клуб был в его сердце. Он хотел остаться во Франции и защищать ее цвета в Лиге чемпионов. Он хочет писать историю здесь, он любит «ПСЖ» и мечтал играть за клуб», – сказал Аль-Хелайфи. 

 

 
 
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи заявил, что на форварда Килиана Мбаппе претендовали и другие клубы.

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