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Сергей Румас: «Будущее Криушенко в сборной в подвешенном состоянии. Он об этом знает»
12.09.2017 08:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель АБФФ Сергей Румас в интервью главному редактору «Прессбола» Сергею Кайко рассказал о будущем Игоря Криушенко на посту главного тренера сборной Беларуси.
– Криушенко сейчас критикуют даже коллеги по цеху. Тоже справедливо?
– Сегодня много негатива в прессе. Основная претензия ведущих тренеров – Криушенко не смог создать коллектив, нацеленный на результат. Это мы тоже обсуждали, причем еще перед матчами с Люксембургом и Швецией. Тогда же договорились, что после этих игр рассмотрим вопрос о контракте с Игорем Николаевичем на следующий цикл. К сожалению, по понятным причинам решение пришлось отложить. Будущее Криушенко в сборной в подвешенном состоянии. Игорь Николаевич об этом знает.
– Все решат оставшиеся матчи с Голландией и Францией?
– В том числе и они, – сказал Румас.
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Председатель АБФФ Сергей Румас в интервью главному редактору «Прессбола» Сергею Кайко рассказал о будущем Игоря Криушенко на посту главного тренера сборной...
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