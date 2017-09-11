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Сергей Румас: «Будущее Криушенко в сборной в подвешенном состоянии. Он об этом знает»

12.09.2017 08:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель АБФФ Сергей Румас в интервью главному редактору «Прессбола» Сергею Кайко рассказал о будущем Игоря Криушенко на посту главного тренера сборной Беларуси.

– Криушенко сейчас критикуют даже коллеги по цеху. Тоже справедливо?

– Сегодня много негатива в прессе. Основная претензия ведущих тренеров – Криушенко не смог создать коллектив, нацеленный на результат. Это мы тоже обсуждали, причем еще перед матчами с Люксембургом и Швецией. Тогда же договорились, что после этих игр рассмотрим вопрос о контракте с Игорем Николаевичем на следующий цикл. К сожалению, по понятным причинам решение пришлось отложить. Будущее Криушенко в сборной в подвешенном состоянии. Игорь Николаевич об этом знает.

–  Все решат оставшиеся матчи с Голландией и Францией?

– В том числе и они, – сказал Румас.

 
 
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Председатель АБФФ Сергей Румас в интервью главному редактору «Прессбола» Сергею Кайко рассказал о будущем Игоря Криушенко на посту главного тренера сборной...

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