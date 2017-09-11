Иржи Новотны о матче со СКА: «Столько удалений... Против нас же тоже нарушения были – просто зае****»

Нападающий «Лады» Иржи Новотны поделился эмоциями после поражения от СКА (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Конечно, СКА сильнее. Но мы старались, вели даже в счете. Только слишком часто играли в меньшинстве – раз десять. Это очень тяжело.

А потом мне дали 4-минутное удаление. Не знаю, за что было 4 минуты, потому что у Плотникова не было крови. И так тяжело против такой команды, ну а 4 минуты большинства с их мастерством – это очень много. Забили второй, потом третий, и все.

– Вас же удалили по ошибке? Должны были удалять Кириллова.

– 100 процентов. И там было максимум 2 минуты. Плотников же сразу вышел на лед после этого. Как ты можешь сразу выйти на большинство, если у тебя пошла кровь? Мы с ним это уже обсудили после матча.

Конечно, мы проиграли не из-за этого, СКА играл лучше, но 4 минуты меньшинства при 1:1 – это много. И вообще, столько удалений, против нас же тоже нарушения были – просто зае****, – заявил Новотны.

На матче СКА – «Лада» работали главные судьи Денис Бондарь и Павел Комаров.