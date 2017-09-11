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Трофимова сохранила пост главного тренера женской сборной Беларуси

12.09.2017 08:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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На исполкоме БФБ, который прошел 11 сентября, стали известны имена тренеров, которым предстоит работать со сборными Беларуси в новом сезоне.

Заслушав рекомендации тренерского совета, исполком утвердил на должности главных наставников национальных и молодежных команд следующих специалистов:

– женская национальная сборная (Наталия Трофимова);

– мужская национальная сборная (Александр Крутиков);

– женская молодежная сборная U-20 (Ольга Подобед);

– сборная девушек U-18 (Ольга Орлова);

– сборная юношей U-18 (Александр Подерачев);

– сборная девушек U-16 (Надежда Каменец).

Главным тренером сборной девушек U-17, которая летом 2018 года будет выступать на домашнем чемпионате мира в Минске, была назначена Виктория Дацун. Ассистировать ей будет Валентина Навойчик.

Решение о том, кто возглавит мужскую «молодежку» U-20 и команду юношей U-16, будет принято позднее.

Трофимова подтвердила, что готовится стать мамой, но в ближайшее время планирует продолжать работу с национальной сборной

 
Теги: Минск
 
 
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На исполкоме БФБ, который прошел 11 сентября, стали известны имена тренеров, которым предстоит работать со сборными Беларуси в новом сезоне.

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