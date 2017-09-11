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Трофимова сохранила пост главного тренера женской сборной Беларуси
12.09.2017 08:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
На исполкоме БФБ, который прошел 11 сентября, стали известны имена тренеров, которым предстоит работать со сборными Беларуси в новом сезоне.
Заслушав рекомендации тренерского совета, исполком утвердил на должности главных наставников национальных и молодежных команд следующих специалистов:
– женская национальная сборная (Наталия Трофимова);
– мужская национальная сборная (Александр Крутиков);
– женская молодежная сборная U-20 (Ольга Подобед);
– сборная девушек U-18 (Ольга Орлова);
– сборная юношей U-18 (Александр Подерачев);
– сборная девушек U-16 (Надежда Каменец).
Главным тренером сборной девушек U-17, которая летом 2018 года будет выступать на домашнем чемпионате мира в Минске, была назначена Виктория Дацун. Ассистировать ей будет Валентина Навойчик.
Решение о том, кто возглавит мужскую «молодежку» U-20 и команду юношей U-16, будет принято позднее.
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На исполкоме БФБ, который прошел 11 сентября, стали известны имена тренеров, которым предстоит работать со сборными Беларуси в новом сезоне.
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