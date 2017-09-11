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В мужском чемпионате Беларуси сыграют 10 команд, в женском – 7

12.09.2017 08:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стали известны даты начала Кубка и чемпионата Беларусb, а также участники соревнований.

11 сентября, в офисе Белорусской федерации баскетбола состоялось заседание Исполнительного комитета, в ходе которого были утверждены сроки проведения XXI Кубка и XXVI чемпионата страны.

С 26 сентября по 1 октября Цмокi-Мiнск, Олимпия, Горизонт, Горизонт-2-РЦОП и Гомель-Сож соберутся в столице, где выяснят имя обладателя кубкового трофея. Не исключена и возможность того, что к вышеперечисленным участникам присоединится команда из Бреста.

Мужской розыгрыш Кубка пройдет с 8 по 10 октября в Могилеве. Состав участников выглядит так: Цмокi-Мiнск, Цмокi-Мiнск-2, Гродно-93, Борисфен и Рубон.

Также были утверждены сроки начала и список участников мужского и женского чемпионатов Беларуси сезона 2017-2018.

XXVI чемпионат Беларуси среди женских команд ( первый тур, 7-8 октября).

Участники (7 команд): Цмокi-Мiнск (Минск), Олимпия (Гродно), Горизонт (Минская область), Горизонт-2-РЦОП (Минская область),  Гомель-Сож (Гомель), ЦОР-Виктория (Брест), Виктория (Гродно).

XXVI чемпионат Беларуси среди мужских команд ( первый тур, 13-14 октября).

Участники (10 команд): Цмокi-Мiнск (Минск), Цмокi-Мiнск-2 (Минск), Гродно-93 (Гродно), ЦОР-Борисфен (Могилёв), Рубон (Витебск), Импульс-БГУИР (Минск), Принеманье-ГрГУ (Гродно), сборная Брестской области, ГОЦОР-сборная Гомельской области,  РЦОП-СДЮШОР-Цмокi (Минск).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Стали известны даты начала Кубка и чемпионата Беларусb, а также участники соревнований.

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