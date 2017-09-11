Средняя посещаемость матчей 21-го тура чемпионата Беларуси составила 2001 зритель на игре.

Наибольшее количество болельщиков посетили игру «Динамо» Брест – «Ислочь» (4250), на матче БАТЭ – «Славия» собралось 4069 зрителей.

Меньше всего зрителей пришли на игру «Минск» – «Слуцк» (300).

Средняя посещаемость чемпионата после 21-го тура составляет 2193 зрителя на игре, что на 40 процентов выше, чем в прошлом сезоне.

В таблице посещаемость лидирует брестское «Динамо» (5447). В тройку входят БАТЭ (5258) и «Гомель» (3909).

Замыкают таблицу «Нафтан» (424) и «Ислочь» (447).



