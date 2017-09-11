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Сергей Румас: «Отдельные футболисты используют вызов в сборную скорее как возможность решить какие-то личные вопросы»

12.09.2017 09:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель АБФФ Сергей Румас в интервью главному редактору «Прессбола» Сергею Кайко рассказал о том, что некоторые футболисты приезжают в национальную команду решать личные вопросы.

– Как прокомментируете громкие поражения?

– Когда обсуждали ситуацию с Криушенко, сошлись, что в последнее время отдельные футболисты, выступающие в зарубежных клубах, используют вызов в сборную скорее как возможность решить какие-то личные вопросы, а не сыграть за страну с полной самоотдачей. По крайней мере уже не впервые складывается такое впечатление. Некоторые из них не были вызваны уже на эти сентябрьские матчи.

Наверняка будут сделаны выводы и сейчас – по другим игрокам. В сборной должны быть те ребята, которые понимают ответственность перед болельщиками и страной. Поэтому стали делать ставку на футболистов из национального чемпионата. Да, у них меньше опыта, и уровень, наверное, другой – это тоже влияет на результат.

– Вы сказали, что легионеры приезжают решать свои вопросы. Что это за вопросы?

– Мы знаем, что происходит в команде. Видим отношение, настроение, с каким приезжает тот или иной футболист. Общее мнение федерации и главного тренера – понижен уровень ответственности. Отсюда и вопрос: нужны ли такие игроки сборной? – сказал Румас.

 
 
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Председатель АБФФ Сергей Румас в интервью главному редактору «Прессбола» Сергею Кайко рассказал о том, что некоторые футболисты приезжают в национальную команду...

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