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Евробаскет-2017. 1/4 финала. Испания встретится с Германией, Словения сразится с Латвией

12.09.2017 10:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Во вторник, 12 сентября, в Стамбуле пройдут два матча 1/4 финала плей-офф чемпионата Европы-2017. Испания встретится с Германией, Словения сразится с Латвией.

Евробаскет-2017

Турция

Плей-офф

1/4 финала

Германия – Испания
Дата проведения
12 сентября, 18.45, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

 

Словения – Латвия
Дата проведения
12 сентября, 21.30, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

 

 
 
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Во вторник, 12 сентября, в Стамбуле пройдут два матча 1/4 финала плей-офф чемпионата Европы-2017.

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