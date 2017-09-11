|
Евробаскет-2017. 1/4 финала. Испания встретится с Германией, Словения сразится с Латвией
12.09.2017 10:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Во вторник, 12 сентября, в Стамбуле пройдут два матча 1/4 финала плей-офф чемпионата Европы-2017. Испания встретится с Германией, Словения сразится с Латвией.
Евробаскет-2017
Турция
Плей-офф
1/4 финала
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во вторник, 12 сентября, в Стамбуле пройдут два матча 1/4 финала плей-офф чемпионата Европы-2017.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии