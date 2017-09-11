Сергей Щурко — организаторам Минского полумарафона: «Не занимайтесь никому не нужной «липой», ибо такого позора нет ни на одном нормальном марафоне в мире»

Обозреватель «ПБ» Сергей Щурко, пробежавший Минский полумарафон, раскритиковал его организаторов за тотальное привлечение «массовки», бежать дистанции и не собиравшейся.

«Дураков у нас много. Услужливых дураков еще больше. Да чего там, все свои люди. Кому-то пришло в голову, что Минский полумарафон должен стать крупнейшим на территории СНГ и потому давайте по старой привычке загоним тех, кто не собирался. Начались совещания, полетели письма — все знают, как у нас это делается…

Одних нагнули, «нагнутые» нагнули следующих. «Нагнутые» «нагнутыми» нагнули и… Вот она, картина — парад партизан в 44-м, плененная советскими войсками группировка Паулюса (настроение у разных групп шагающих было разным – от радостно-приподнятого до тоскливо-сумрачного), ноябрьско-майские манифестации трудящихся с портретами вождей и красными знаменами — выбирайте на свой вкус.

Ничего кроме смеха, эта зарисовка с натуры вызывать не могла, а у тех, кто бежал по-настоящему, бредущие стеной пленные партизаны вызывали еще и стойкое раздражение. Между ними надо было лавировать и терять драгоценное время, ибо, те, кто стартовал на «десятку», догнали пешеходов на «пятерку» довольно быстро.

Отсюда у меня, как у бегуна не придуманного и не наклоненного разнарядками по обеспечению численности, большая просьба к организаторам — не занимайтесь этой никому не нужной «липой» и не позорьте хорошее начинание перед гостями белорусской столицы, ибо такого позора нет ни на одном нормальном марафоне в мире.

Ну, может быть, кроме тех, которые выросли с нами в одной стране — СССР, где приписки и пыль в глаза были делом не только привычным, но жизненно необходимым. В КНДР до марафонов пока еще не додумались, иначе самый крупным в мире бы точно был Пхеньянский», – написал Щурко.