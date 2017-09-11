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Каспарайтис заявлен за литовскую «Энергию», которая выступает в белорусской высшей лиге

12.09.2017 10:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-защитник сборной России Дарюс Каспарайтис будет играть в высшей лиге Беларуси.

44-летний хоккеист заявлен под 11-м номером за литовскую «Энергию».

Отметим, что Каспарайтис является олимпийским чемпионом 1992 года, также у него богатейший опыт выступлений в НХЛ, где он считался одним из самых жестких защитников. В сезоне 2009/2010 Каспарайтис завершил карьеру в составе питерского СКА (КХЛ).

После этого Дарюс пропустил три сезона, однако выразил желание сыграть за сборную Литвы, но для этого нужно было четыре года подряд играть в чемпионате Литвы. Для зачета было достаточно даже одного матча. В четырех сезонах Каспарайтис провел суммарно семь матчей, и теперь намерен сыграть на чемпионате мира в Каунасе в 2018 году в составе сборной Литвы.

 
 
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Экс-защитник сборной России Дарюс Каспарайтис будет играть в высшей лиге Беларуси.

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