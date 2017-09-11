Денис Шунто: «Нынешнему руководству федерации смело можно ставить «неуд» за проведение соревнований и общее управление высшей лигой»

Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто поделился мнением о развитии и финансировании клубов высшей лиги.

- Появившаяся петиция, в которой подписанты требуют прекратить госфинансирование футбольных клубов, говорит о том, что людей окончательно отвернуло от белорусского футбола?

– Не думаю, что люди отвернулись от футбола, наверное, перестали верить в эффективность вкладываемых государством в футбол средств. Это больше похоже на жест отчаяния, да и вряд ли все болельщики поддерживают такую точку зрения. Но подобное разочарование – это даже не звонок, а удар в большой колокол для руководства федерации: при всем моем уважении к первому зампреду АБФФ Сергею Сафарьяну, которого считаю порядочным человеком и хорошим банкиром, очевидно, что в футболе его команды многое не получается. В любом случае государственная поддержка необходима: если она есть во всех сферах, должна быть и в футболе, без нее он никак не выживет.

Возможно, какие-то изменения произойдут и выделяемых средств станет меньше, н «Беларуськалий» все равно будет помогать «Шахтеру», а, допустим, МНПЗ – мозырской «Славии». Социальная нагрузка на заводы останется, так же как и горисполкомы от футбольных команд не отвернутся. Понятно, что, например, в Могилеве можно найти больше средств, чем в Сморгони, от этого просто зависит и будет зависеть, в какой лиге играет команда, вряд ли существующие сегодня расклады существенно поменяются. Разве что вновь резко возникнет вопрос о сокращении высшей лиги.

Я, кстати, всегда был сторонником 12 команд в высшей лиге, хотя кругом раздаются разговоры, что, если начнется резкое сокращение, «Крумкачоў» в элите не будет. Не будет кого-то другого, ведь если говорить о спортивной составляющей, не думаю, что нас будет легко высадить из высшей лиги – даже если начнется сокращение и на протяжении нескольких лет в низший дивизион будут вылетать не по две, а по три команды. При урезании высшей лиги пока вижу один существенный минус: сокращение команд отразится на детско-юношеском футболе. Сейчас по условиям лицензирования клуб высшей лиги обязан содержать детско-юношеские команды пяти возрастов: чем меньше клубов, тем меньше детей получат соревновательную практику, количество групп сократится, финансирование станет меньше.

- Болельщики в петиции как раз предлагают оставить госфинансирование исключительно в детско-юношеском футболе: реструктуризация спорта высших достижений никак не должна повлиять на подготовку резерва...

– Пока не представляю возможным, как это все можно организовать. Госдотации – это нагрузка на местные бюджеты, региональные предприятия, которые в любом случае заинтересованы помогать своим, а если создавать новую систему, необходимо централизованное финансирование. Допустим, создали госпрограмму поддержки футбола, выделили на нее, скажем, $30 млн., равномерно на всех распределили, а специально назначенный государственный человек (тот же Сафарьян или глава федерации Сергей Румас) следил бы за порядком.

Если бы средства распределялись по одной схеме, а не зависели от ряда факторов, можно было бы с большего понять общую картину, сколько надо на детско-юношеский футбол, на другие вопросы. То же было бы и с высшей лигой: при равномерном распределении можно понять, сколько команд реально можно содержать -12,16 или какое-то другое количество.

- В прошлом году много разговоров велось о создании Профессиональной футбольной лиги, которой руководили бы сами клубы...

– Это то, к чему надо стремиться, но по ряду причин такая организация у нас пока невозможна. Инициатором создания ПФЛ был менеджер Николай Карпович, который, уверен, лез бы из кожи, чтобы этот проект успешно заработал. Но человека технично отодвинули в сторону люди, взявшие на себя ответственность за реализацию идеи. В итоге один добился нормального календаря для своего клуба, второй почти пролоббировал удобное для себя количество легионеров. А мнение таких клубов, как «Крумкачы», абсолютно никого не интересует. Нынешнему руководству федерации смело можно ставить «неуд» за проведение соревнований и общее управление высшей лигой, – сказал Шунто.