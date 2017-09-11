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Лига чемпионов. 1-й тур. «Барселона» принимает «Ювентус», ЦСКА в гостях у «Бенфики»
12.09.2017 10:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» примет «Ювентус», «Рома» – «Атлетико».
Лига чемпионов
1-й тур
Группа A
Группа B
Группа C
Группа D
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В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» примет «Ювентус», «Рома» – «Атлетико».
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