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Лига чемпионов. 1-й тур. «Барселона» принимает «Ювентус», ЦСКА в гостях у «Бенфики»

12.09.2017 10:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» примет «Ювентус», «Рома» – «Атлетико».

Лига чемпионов

1-й тур

Группа A

Манчестер Юнайтед Англия – Базель Швейцария
Дата проведения
12 сентября, 21.45, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика
Бенфика Португалия – ЦСКА Россия
Дата проведения
12 сентября, 21.45, «Эштадиу да Луш»
превью матча онлайн статистика

Группа B

Бавария Германия – Андерлехт Бельгия
Дата проведения
12 сентября, 21.45, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика
Селтик Шотландия – ПСЖ Франция
Дата проведения
12 сентября, 21.45, «Селтик Парк»
превью матча онлайн статистика

Группа C

Челси Англия – Карабах Азербайджан
Дата проведения
12 сентября, 21.45, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика
Рома Италия – Атлетико Испания
Дата проведения
12 сентября, 21.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика

Группа D

Барселона Испания – Ювентус Италия
Дата проведения
12 сентября, 21.45, «Камп Ноу»
превью матча онлайн статистика
Олимпиакос Греция – Спортинг Португалия
Дата проведения
12 сентября, 21.45, «Георгиос Караискакис»
превью матча онлайн статистика

 

 
 
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В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» примет «Ювентус», «Рома» – «Атлетико».

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