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Сергей Румас: «Пойдет ли на пользу белорусскому футболу сокращение высшей лиги? Сомневаюсь»

12.09.2017 11:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель АБФФ Сергей Румас в интервью главному редактору «Прессбола» Сергею Кайко рассказал, что 16 команд в высшей лиге — формат, который наиболее полезен белорусскому футболу.

- Александр Хацкевич недавно сказал, что в Беларуси нет ни чемпионата, ни футболистов для сборной.

– Воспринимаю это как утверждение, что белорусы вообще не способны играть в футбол. И так не считаю. У нас есть конкурентный чемпионат. Может, не такой сильный, как в соседних странах, но и не последний в Европе. И федерация осознанно приняла решение, чтобы в высшей лиге играли 16 команд. Знаю, что вокруг этой темы снова развернулась дискуссия. И, если не ошибаюсь, у вас в редакции тоже разные мнения на этот счет.

- Да, у нас есть сторонники 16-командного варианта.

– Считаю, такой формат наиболее полезен белорусскому футболу. И надо понимать, что чем больше команд в лиге, тем больше головной боли у федерации. Экономическая ситуация сегодня сложная, бюджет большинства клубов формируется тяжело. Львиную долю времени порой приходится тратить на урегулирование финансовых проблем, с которыми сталкиваются команды. И федерация дальше готова помогать. Хотя казалось бы: сократи лигу, оставь 12, 10, а то и 8 клубов — и сразу станет меньше забот. Но пойдет ли это на пользу белорусскому футболу? Сомневаюсь, – сказал Румас.

Сергей Сафарьян: «За счет сокращения количества команд, мы не повысим уровень чемпионата»

 
 
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Председатель АБФФ Сергей Румас в интервью главному редактору «Прессбола» Сергею Кайко рассказал, что 16 команд в высшей лиге — формат, который наиболее полезен...

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