Сергей Новиков о словах Глеба: «Александр старательно, с прилежным проговором, зачитывал текст, причем наверняка не им составленный»

Журналист «Прессбола» Сергей Новиков поделился мнением о словах полузащитника Александра Глеба, который заявил , что был готов играть за БАТЭ бесплатно.

«Вам тоже показалось, что по мере того, как белорусский футбол в спортивном плане тает подобно шагреневой коже, вокруг него все большим валом громоздятся скандалы и скандальчики?

Не успела отшуметь тема культовых (не путать с культурными) походов игроков сборной по столичным пабам. (К слову, «Гамбринус» должен завести для Игоря Криушенко персональный дисконт за неординарный рекламно-педагогический ход — дать команде вечерние увольнительные за двое суток до плюхи от шведов.) Но уже вырвался на авансцену Саша Глеб с трагическим монологом «Как меня не вернули в БАТЭ».

Не пугайтесь, мусолить заношенный сюжет здесь не буду. Поделюсь наблюдением за деталями, в которых почти всегда кроется суть.

Ушлые коллеги, всегда держащие наготове диктофон, дали мне в редакции прослушать эту речь в подлиннике. Она оказалась красноречива интонациями. Если вы хоть раз слушали Глеба «живьем» или хотя бы видели его в телевизоре по ходу непроизвольного общения, то, уверен, сразу заподозрили неладное в том новостном эфире «Беларусь 5», где наш ньюсмейкер в почему-то закадровом звучании делился обидами на Капского с Ермаковичем заодно.

Если уж совсем напрямую, то мой без малого сорокалетней закалки эфирный нюх не оставил сомнений: Глеб старательно, с прилежным проговором, зачитывал текст, причем наверняка не им составленный. Таких слов и конструкций в обыденной устной речи от Саши вы не услышите.

При оценке работы поголовно симпатичных мне парней, делающих «Б5», с позиций профессиональных подход может быть двояким.

С одной стороны, похвально стремление новостной линейки канала не просто пересказывать ход событий, но и генерировать их самочинно — как в явно сконструированной новости с Глебом. С другой — готовить таких спикеров к выходу на публику надо, безусловно, тщательнее. В идеале шпаргалки их надо вообще лишать. Или уж по крайней мере добиться, чтобы по ходу речи пару раз случились естественные запинки либо оговорки да еще вперемешку с инверсиями. Проверено: в таких случаях народ доверяет звучанию куда охотнее», – написал Новиков.

Капский о неподписании Глеба: «Очень сожалею и мне больно, но в этой ситуации я – вместе со своими коллегами из БАТЭ»

Почему Глеб сам виноват в том, что БАТЭ его не вернул