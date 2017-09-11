Максим Рыженков: «Думаю, через лет 5 в баскетболе будет серьезный прогресс»

Председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков поделился мнением о попадании мужской сборной в группу смерти при отборе на ЧМ.

«Группа смерти в квалификации ЧМ? Я рад за наших болельщиков. Наверное, раз в десятилетие выпадает шанс видеть в Беларуси команды Испании, Словении и Черногории.

Конечно, хочется показать себя с лучшей стороны, команда настроена. Но это спорт. Чтобы сегодня на равных играть с Испанией, надо было лет 15-20 назад закладывать базу.

Некоторые говорят, что неудачно выступает молодежь. Сегодня они неудачные, но удачные в динамике. Все становится на свои места. Думаю, через лет 5 в баскетболе будет серьезный прогресс», – сказал Рыженков в эфире программы «Арена».