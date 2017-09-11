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Максим Рыженков: «Думаю, через лет 5 в баскетболе будет серьезный прогресс»
12.09.2017 12:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков поделился мнением о попадании мужской сборной в группу смерти при отборе на ЧМ.
«Группа смерти в квалификации ЧМ? Я рад за наших болельщиков. Наверное, раз в десятилетие выпадает шанс видеть в Беларуси команды Испании, Словении и Черногории.
Конечно, хочется показать себя с лучшей стороны, команда настроена. Но это спорт. Чтобы сегодня на равных играть с Испанией, надо было лет 15-20 назад закладывать базу.
Некоторые говорят, что неудачно выступает молодежь. Сегодня они неудачные, но удачные в динамике. Все становится на свои места. Думаю, через лет 5 в баскетболе будет серьезный прогресс», – сказал Рыженков в эфире программы «Арена».
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Председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков поделился мнением о попадании мужской сборной в группу смерти при отборе на ЧМ.
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