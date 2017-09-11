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Сергей Румас: «Поход Савицкого, Корзуна, Алисейко и Сароки в ресторан? Это не было злостным нарушением режима»

12.09.2017 12:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель АБФФ Сергей Румас поделился мнением об отчислении Лаптева из сборной Беларуси.

— Что думаете о последних скандальных событиях? Отчисление Лаптева, поход Савицкого, Корзуна, Алисейко и Сароки в ресторан «Гамбринус»...

— На встрече сразу после матчей Криушенко рассказал об инциденте с Лаптевым. Иного решения по нему и быть не могло.

Что касается остальных — это не было злостным нарушением режима. Но выводы главный тренер уже сделал. Раз нет уверенности в футболистах, в город выходить во время сборов они не будут, – сказал Румас.

 
 
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Председатель АБФФ Сергей Румас поделился мнением об отчислении Лаптева из сборной Беларуси.

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