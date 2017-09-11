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Денис Шунто: «Может, нашей сборной и не нужны не справляющиеся с ролью лидеров Сиваков и Филипенко, которым, на мой взгляд, смело можно искать замену»

12.09.2017 13:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто поделился мнением об игроках сборной Беларуси.

– Хацкевич одной из причин видел слабый чемпионат, сомневался в уровне спортивных журналистов, рекомендовавших ему игроков из тех же «Крумкачоў»...

– Понятно, что «Крумкачы» – не желаемый уровень национальной сборной, но человек вообще не смотрел белорусский чемпионат, а рассуждает о его уровне. Пассажи о том, что люди из белорусских клубов не видели больших стадионов и из-за этого теряются, также не очень мне понятны. После рождения все люди ходят под себя, а затем кто-то становится президентом, кто-то также занимает высокую должность. Вопросы роста и привыкания к тем же стадионам временны, необходима в первую очередь правильная вывеска.

На мой взгляд, того же Павла Савицкого можно было начинать привлекать к сборной года на три раньше, сейчас полезно было бы привлекать к главной команде 19-летнего Виталия Лисаковича. Перспективный парень набирался бы опыта, со временем было бы больше шансов переехать в Европу, от чего выиграла бы и сборная, и солигорский «Шахтер». Примерно так поступает недавно обыгравший нас Люксембург, в котором хватает игроков 1997-2000 годов рождения. Может, нашей сборной и не нужны не справляющиеся с ролью лидеров Сиваков и Филипенко, которым, на мой взгляд, смело можно искать замену, – сказал Шунто.

 
 
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