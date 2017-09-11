ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергей Румас о критике Шунто: «Двоечники не должны помогать отличникам. Не будут»

12.09.2017 13:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Председатель АБФФ Сергей Румас ответил председателю «Крумкачоў» Денису Шунто, который оценил работу руководства федерации.

– Когда руководство клуба, которого федерация постоянно вытаскивает из долговой ямы, ставит ей неуд за руководство высшей лигой – это, извините, бред. Вывод: двоечники не должны помогать отличникам. Не будут, – сказал Румас.

Денис Шунто: «Нынешнему руководству федерации смело можно ставить «неуд» за проведение соревнований и общее управление высшей лигой»

 
 
Ссылка на источник 70
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель АБФФ Сергей Румас ответил председателю «Крумкачоў» Денису Шунто, который оценил работу руководства федерации.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Денис Шунто: «Может, нашей сборной и не нужны не справляющиеся с ролью лидеров Сиваков и Филипенко, которым, на мой взгляд, смело можно искать замену»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика