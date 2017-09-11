Сергей Румас о критике Шунто: «Двоечники не должны помогать отличникам. Не будут»

Председатель АБФФ Сергей Румас ответил председателю «Крумкачоў» Денису Шунто, который оценил работу руководства федерации.

– Когда руководство клуба, которого федерация постоянно вытаскивает из долговой ямы, ставит ей неуд за руководство высшей лигой – это, извините, бред. Вывод: двоечники не должны помогать отличникам. Не будут, – сказал Румас.

Денис Шунто: «Нынешнему руководству федерации смело можно ставить «неуд» за проведение соревнований и общее управление высшей лигой»