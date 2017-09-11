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Сергей Румас о критике Шунто: «Двоечники не должны помогать отличникам. Не будут»
12.09.2017 13:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель АБФФ Сергей Румас ответил председателю «Крумкачоў» Денису Шунто, который оценил работу руководства федерации.
– Когда руководство клуба, которого федерация постоянно вытаскивает из долговой ямы, ставит ей неуд за руководство высшей лигой – это, извините, бред. Вывод: двоечники не должны помогать отличникам. Не будут, – сказал Румас.
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Председатель АБФФ Сергей Румас ответил председателю «Крумкачоў» Денису Шунто, который оценил работу руководства федерации.
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